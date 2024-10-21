المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك في اجتماع تشاوري بمجلس النواب

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وجلسة حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية المرتقب في يناير ٢٠٢٥.

مثل المنظمة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما شارك فيه عصام شيحة عضو مجلس أمناء المنظمة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والناشطين الحقوقيين نجاد البرعي، سعيد عبد الحافظ، أيمن عقيل، أحمد راغب.

شارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي، و ترأس الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيلي اللجنة النائب محمد عبد العزيز والنائب أيمن أبو العلا.

قدمت مصر تقريرها الوطني لآلية الاستعراض في ٧ أكتوبر الجاري، وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تقدمت بتقريرها للآلية في ١١ يوليوالماضي، ويتوقع أن تجري مناقشة التقرير في نهاية يناير المقبل.