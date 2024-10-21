إسماعيل كمال يشهد عروض أوبريت "أسوان تجمعنا" في ليلة تعامد الشمس.. صور

فى أجواء ساحرة لليلة تعامد الشمس تجسد عظمة المصريين، ووسط حضور كبير للأفواج السياحية والزائرين المصريين شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الإحتفالية التى تم تنظيمها بصحن معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، وذلك بحضور المهندس حمدى السطوحى مساعد وزير الثقافة والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن الكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وقيادات وزارات السياحة والأثار والثقافة والمحافظة .

وقد تم تقديم عرض أوبريت " أسوان تجمعنا مهما تبعدنا المسافات " بأداء متميز لـ 9 فرق للفنون الشعبية ، وهى أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوى والوادى الجديد والأنفوشى والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية لتقديم فقراتها الفنية والفلكلورية، والتى قامت بتقديم تبلوهات فلكلورية متنوعة بمسرح معبدى أبو سمبل .

وشهدت كافة الفعاليات تفاعل ملحوظ من الأفواج السياحية والزائرين من المصريين ، وكذا أهالى المدينة السياحية .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام لإحياء ليالى وأيام هذا المهرجان .

تجهيز شاشة البلازما لعرض ظاهرة التعامد فجر الثلاثاء 22 أكتوبر

موضحاً بأنه تم تجهيز شاشة البلازما لعرض ظاهرة التعامد فجر الثلاثاء 22 أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام المتواجدين فى صحن معبدى رمسيس الثانى لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها ، وهو الذى تواكب مع تقديم الفرق الفنية لعروضها الممتعة داخل 10 مواقع ثقافية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بدءاً من 17 أكتوبر ، لتختتم أثناء حدوث الظاهرة الفلكية لتعامد الشمس .

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