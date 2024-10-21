مباراة الهاتريك.. "الدوسري vs رحيمي" الهلال يقتنص 3 نقاط غالية من العين

انتهت منذ قليل مباراة القمة العربية فى دوري أبطال آسيا للنخبة، بين فريقي العين الإماراتي والهلال السعودي، ضمن الجولة الثالثة بفوز الهلال بنتيجة 5-4 على ملعب "هزاع بن زايد".

افتتح رينان لودي التسجيل للهلال في الدقيقة 26 من الشوط الأول بتسديدة صاروخية ثم عدل سفيان رحيمي النتيجة للعين في الدقيقة 39 بعد تمريرة مميزة من إريك.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، تمكن سافيتش من تسجيل الهدف الثاني للهلال برأسية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد عرضية من كانسيلو، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثالث للهلال لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 3-1.

في الشوط الثاني، سجل سنابريا الهدف الثاني للعين في الدقيقة 63 ليقلص الفارق إلى 3-2، إلا أن سالم الدوسري عاد سريعًا وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 65، ليوسع الفارق إلى 4-2 لصالح الهلال. عاد رحيمي ليسجل هدفه الثاني والثالث للعين.

لكن الدوسري أكمل الهاتريك في الدقيقة 75 بهدف رائع، قبل أن يختتم رحيمي المباراة بتسجيل هاتريك هو الآخر في الدقيقة 96، لتنتهي المواجهة بفوز الهلال 5-4.