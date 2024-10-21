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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل شاب في المرج

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي الجنايات اليوم الإثنين بتجديد  حبس المتهمين بقتل شاب في المرج 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفة التشريحية للمتوفى، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث وضبط المتهمين بالواقعة.


عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول بالرصاص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج  بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول بطلقات نارية، وبسؤال والده اتهم 3 اشخاص بارتكاب الواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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