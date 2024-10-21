"مياه الفيوم" توقع بروتوكول تعاون لخدمة الأسر الأكثر احتياجاََ بمجال مياه الشرب

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الأكثر احتياجاََ، جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمحطة مياه العزب الجديدة وبحضور محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية وناصر العمدة مدير عام الرقابة والمتابعة واللواء اشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة وفريق العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية وعضو الشئون القانونية وممثلين الجمعيات الاهلية والمؤسسات الخيرية.

وفي مستهل كلمته رحب المهندس محمد عبد الجليل النجار بممثلين الجمعيات الأهلية، موضحاً أن الشركة تسعى دائماً لمد يد التعاون مع مؤسسات العمل الخيري لرفع كاهل المعاناة عن الأسر الأولي بالرعاية في إطار خطة الدولة لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية وإيماناً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والمسجلة والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح بأنه تم توقيع عدد ٥١ بروتوكول تعاون خلال العام الماضي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية تم من خلالها تنفيذ ١١٠٣٥ وصلة مياه شرب وصرف صحي بمختلف أنحاء المحافظة كما تم تنفيذ ٥١٦ وصلة عن طريق مشروع القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف، وشدد سيادته على تحري الدقة في إختيار الحالات تأكيداً لوصول الدعم لمستحقيه، وقال أنه خلال العام الماضي تم إلغاء بروتوكولات لعد ٦ حالات لمخالفتهم بنود وشروط البروتوكول.

وفي نهاية اللقاء استمع لجميع مقترحات السادة ممثلي الجمعيات والرد على جميع استفساراتهم وشكواهم وتذليل كافة المعوقات امامهم من أجل إنجاز وإنجاح الأعمال المشتركة.

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