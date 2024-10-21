حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بعين شمس

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى التوظيف واستدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وسرقة متعلقاتهم بمنطقة عين شمس.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى عدد من المجني عليهم.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عاطل، مقيم بمحافظة بلبيس الشرقية بتضرره من عاطل، مقيم بمحافظة الصعيد لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الخاصة وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة.

وعقب تقابلهما بدائرة القسم طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه فوجئ بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فيه بالبيع.

وتم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وارتكابهم 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن باقى المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.