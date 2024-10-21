محافظ أسوان يتفقد معرض "سمبوزيوم أبو سمبل" بقاعة زوار معبد رمسيس الثاني

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض "سمبوزيوم أبو سمبل فى عيون الفنانين" بقاعة الزوار بمدخل معبدى رمسيس الثانى، والذى يضم 32 لوحة فنية من أعمال الفنانين التشكيليين المصريين ، وذلك فى حضور المهندس حمدى سطوحى مساعد وزير الثقافة والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بالإضافة إلى قيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار والمحافظة .

اللوحات الفنية جسدت المراحل المختلفة لنقل معبدى أبو سمبل

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتنوع الراقى فى عرض المقومات البشرية والثقافية التى تمتلكها مدينة أبو سمبل السياحية من خلال رسومات فنية لكبار الفنانين التشكيليين، مؤكداً على أن اللوحات الفنية جسدت المراحل المختلفة لنقل معبدى أبو سمبل، فضلاً عن نماذج من الوجوه السمراء التى تتميز بالشاشة لأهالى المدينة .

فيما استعرض المهندس حمدى السطوحى التعريف بكل لوحة فنية، وما تحمله من تعبيرات متنوعة لكبار الفنانين التشكليين الذين إستضافتهم مدينة أبو سمبل خلال عامى 2018 و 2019 ضمن (حملة أبو سمبل 50)، والتى قامت بتنفيذ الأعمال باللوحات الفنية بمناسبة اليوبيل الذهبى لنقل معبدى أبو سمبل بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

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