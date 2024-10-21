تحرك برلماني عاجل بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاعات المستمرة وغير المبررة في أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض؛ رغم استقرار أسعار الأعلاف.

وقالت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، إن أسعار الدواجن وبيض المائدة ارتفعت الفترة الماضية بصورة غير مبررة رغم أن لدينا اكتفاء ذاتي يصل لـ80% من الدواجن وليس هناك أزمة على الاطلاق تؤدي الي ارتفاع الأسعار.

وأشارت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، إلي أن هناك اكتفاء ذاتي من بيض المائدة بالصورة الكافية التي تساعد علي استقرار سعر بيض المائدة وعدم ارتفاع أسعاره بالصورة المتواجدة حالياً في الأسواق.

وشددت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، علي أن أسعار الدواجن ومشتقاتها تستمر في الارتفاع علي الرغم من توافر الاعلاف في الأسواق بصورة كافية للمساعدة في تخفيض الأسعار.

وأكدت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، أن سعر كيلو الدواجن وصل لـ 120 جنيهاً خلال الأيام الماضية، بالإضافة الي ارتفاع سعر بيض المائدة الذي وصل سعر الطبق أكثر من 170 برغم استقرار أسعار الاعلاف في الأسواق وتوافرها بالشكل المناسب وذلك لمنع ارتفاع الأسعار.

ونوهت «عضو مجلس النواب»، بأنه من الغريب أن أسعار الدواجن وبيض المائدة مستمرة في الارتفاع بشكل كبير رغم الإفراجات الجمركية للأعلاف واستقرار أسعارها في الأسواق والذي من المفترض أن يقابله انخفاض في الأسعار.

واختتمت «النائبة هناء انيس رزق الله»، أن ارتفاع الأسعار بالشكل الحالي يسبب ضغطا على المواطنين، ويتضح لنا أن هناك سماسرة في الأسواق يتحكمون في رفع أسعار الدواجن وبيض المائدة والاعلاف للضغط علي المواطنين، وبناء عليه أطالب بتشديد الرقابة علي التجار الفترة المقبلة والضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين بقوت الشعب المصري مما يساعد في القضاء علي السوق السوداء وعلى هذه الظاهرة التي تربك السوق المصري.