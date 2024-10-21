بعد جولة المحافظ.. بدء رصف طريق ترعة سواحل أرمنت بتكلفة 10 ملايين جنيه

صرحت المهندسة إلهام محمد شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، أنه تم اليوم الاثنين، البدء فى أعمال رصف طريق ترعة سواحل أرمنت، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، خلال جولته أول أمس بمركز ومدينة أرمنت، بتنفيذ أعمال رصف طريق ترعة سواحل أرمنت، لتحقيق السيولة المرورية، والتسهيل على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت شيباني، أن أعمال الرصف بدأت من الإدارة التعليمية حتي كوبري الشهيد بأرمنت الحيط، وذلك بعد أن انتهت أعمال الغاز الطبيعي بالطريق وانتهاء أعمال كافة المرافق، والذى تنفذ أعماله الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

رصف طريق سواحل أرمنت بطول 3600 متر

وأضافت شيباني، أنه يبلغ طول الطريق حوالى ٣٦٠٠ متر تقريباً بتكلفة تقديرية لكافة الأعمال تصل إلى ١٠ مليون جنيه، و تسير أعمال الرصف وفقاً للجداول الزمنية المقررة لها، مشيرة إلى أن تعليمات محافظ الأقصر شددت على ضرورة اتباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ طبقا للمواصفات القياسية، والانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن طبقًا للجدول الزمني المحدد.

محافظ الأقصر يوجه تعليماته برفع كفاءة ورصف طرق أرمنت

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد تفقد عدد من الطرق بمركز أرمنت، موجها تعليماته برفع كفاءة ورصف الطريق من الادارة التعليمية حتى أرمنت الحيط شمالا، ومن الادارة التعليمية حتى الكورنيش جنوبا، كما وجه برفع كفاءة والبدء في أعمال رصف الشوارع بعد التنسيق مع شركات المرافق، ووجه برصف الطريق من كوبري الخشب وصولا إلى مستشفى أرمنت.

أعمال الرصف (5)

أعمال الرصف (4)

أعمال الرصف (2)

أعمال الرصف (3)

أعمال الرصف (1)

أعمال الرصف (2)

أعمال الرصف (3)

أعمال الرصف (4)

أعمال الرصف (5)