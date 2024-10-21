ميت غراب يحصد المركز الثاني في البطولة العربية للميني فوتبول بليبيا

حصد فريق مركز شباب ميت غراب التابع لإدارة شباب السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على المركز الثاني في منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري للميني فوتبول، والتي استضافتها مدينة درنه الليبية، حيث توج نادي الإفريقي زليتن الليبي بطلًا للنسخة الأولي بعد أن تساوي مع فريق ميت غراب المصري في النقاط ورجح كفته فارق الأهداف، ليحل فريق مركز شباب ميت غراب المصري في المركز الثاني.

وحضر حفل التتويج وتوزيع الجوائز على الفرق العربية المشاركة في الملعب الدولي للميني فوتبول بدرنه الملعب الأكبر في الشرق الأوسط، أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول، ومحمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، وآلاف من الجماهير المحبة لكرة القدم المصغرة، الميني فوتبول، في إشارة إلي النجاح الكبير لهذه الدورة علي المستويين الجماهيري والإعلامي سواء ليبيا أو عربيًا.

وسلم بلقاسم حفتر رئيس صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، وأحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول، نادي الإفريقي زليتن الليبي كأس البطولة والميداليات، كما تسلم فريق مركز شباب ميت غراب المصري كأس المركز الثاني والميداليات، تلاهما فريق الخطاف من ليبيا في المركز الثالث، وفريق جلولاء من العراق في المركز الرابع، وفريق كيريبيس من تونس في المركز الخامس، وفريق النجوم العماني في المركز السادس، وسط أجواء احتفالية.

وفى نفس السياق فاز بجائزة أحسن لاعب في الدورة لاعب فريق مركز شباب ميت غراب المصري طه الحاوي، الذي لفت أنظار الجميع بمهاراته الرفيعة، وفاز أحمد المسلاتي لاعب الإفرقي زليتن الليبي بهداف البطولة بعد أن سجل ستة أهداف، وفاز بأحسن حارس مرمي وسام التومي لاعب الإفرقي زليتن الليبي.

من جانبها تتقدم مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والأستاذ طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لفريق مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين، والجهاز الفني والإداري للفريق، لحصوله على المركز الثاني في منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري للميني فوتبول، ولمجلس إدارة مركز شباب ميت غراب برئاسة أحمد ماهر جواد، و جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، و محمود الهمشري المدير التنفيذي بالمركز.

الجدير بالذكر أن حصول مركز شباب ميت غراب للمركز الثاني بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري للميني فوتبول، يأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

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