عبدالرحيم علي: ترامب هو رئيس أمريكا المقبل

توقع الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن يفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بنسبة 100%، لافتًا إلى أن المزاج الأوروبي والمزاج الأمريكي يميني بامتياز: "إن فاز ترامب هتبقى ليلة إيران سوداء".

عبدالرحيم علي يتنبأ برئيس أمريكا القادم

وقال عبد الرحيم علي، إنّ كل ما يهم أعداء مصر من الداخل والخارج تفتيت الجبهة الداخلية، وزرع الشك في الجبهة الداخلية، وذلك خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

أحمد الطاهري يفاجئ عبد الرحيم علي بمطلب جماهيري

ووجه الإعلامي أحمد الطاهري حديثه للمفكر السياسي عبد الرحيم علي، وقال له: "لدينا مطلب جماهيري، وهو أن تكون هذه الحلقة مرة في الشهر على الأقل".

وأضاف الطاهري: "حلقة الدكتور عبد الرحيم علي ستكون مرة كل شهر حتى نفتح مسام العقل إذا جاز التعبير".

ودعا الإعلامي عبدالرحيم علي اللهَ عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها، وكل من وَضَع رأسه على كفه لحماية مصر 24 ساعة من أخطار لا يعلمها إلا مَن توفرت له المعلومات، ويرى جيدًا ما يحدث في الخارج والداخل.