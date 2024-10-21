حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من مواطن في المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الإثنين بحبس سائق وشخص آخر يعمل بشركة خاصة، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من شخص وبيعه بمحل محمول بالمرج، وذلك أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بالاستعلام عن المتهم من الشركة التي يعمل لديها، والصحيفة الجنائية الخاصة به، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق "يعمل بأحد يعمل على سيارة "، بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بسرقة هاتف محمول احد الاشخاص " وبمواجهته أقر بالتصرف فيه بالبيع لدى محل بالمنطقة " (مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه"، وبحوزته الهاتف المستولى عليه.