ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من مواطن في المرج

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الإثنين بحبس سائق وشخص آخر يعمل بشركة خاصة، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من شخص وبيعه بمحل محمول بالمرج، وذلك أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بالاستعلام عن المتهم من الشركة التي يعمل لديها، والصحيفة الجنائية الخاصة به، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق "يعمل بأحد يعمل على سيارة "، بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بسرقة هاتف محمول احد الاشخاص " وبمواجهته أقر بالتصرف فيه بالبيع لدى محل بالمنطقة " (مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه"، وبحوزته الهاتف المستولى عليه.

الصحيفة الجنائية بسرقة هاتف محمول دائرة قسم شرطة المرج