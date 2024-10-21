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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالرحيم علي: محاولة اغتيال نتنياهو أعطت لإسرائيل شرعية استهداف رأس علي خامنئي

الكاتب والمفكر السياسي
الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي
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قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ إسرائيل ستضرب إيران ضربة وتشل قدراتها شللًا كاملًا، موضحًا أنه لا يوجد عمل أو هجوم يشل الإرادة الإيرانية شللا تاما إلا ضرب المنشآت النووية والنفطية في آن واحد.

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «جرى تضخيم حجم خبر استهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية في الجرائد والصحف والإعلام الإسرائيلي، لكي يكون لإسرائيل شرعية استهداف رأس إيران علي خامنئي، الرأس القادمة هو المرشد الإيراني مقابل استهداف نتنياهو».

وأوضح، أن رفع   حجم عملية استهداف منزل نتنياهو حتى يعطي لإسرائيل حق الرد باستهداف خامنئي، مشددًا  على عدم وجود مؤسسات أو دولة لكي تصنع القرار بشأن الأحداث في لبنان وغزة.

الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي الإرادة الإيرانية المنشآت النووية والنفطية نتنياهو