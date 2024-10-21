ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج مباريات القسم الثاني بدوري كرة القدم للسيدات

الدوري المصري للسيدات
الدوري المصري للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري بالقسم الثاني لفرق كرة القدم للسيدات ، حيث فاز الزهور البورسعيدي على طلائع الجيش 1-1، أنا عن سموحة فازت على القنطرة البيضاء 9-0 .

وفاز أس اي كا إف سي على م.ش محلة حسن  7-0 ، وفاز ايديال على السكة الحديد 2-0 ، وفاز ٦ اكتوبر على الإسماعيلي 2-0.

وكانت قد شهد اليوم الاثنين ، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات . 

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، وأنا  البنك الأهلي فاز  على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز  الطيران على  اتحاد بسيون 1-0، كما فاز  الأهلي على  المعادي واليخت 4-0 ، و فريق زد فاز على  مودرن سبورت 2-1.

 وكما فاز فريق مسار  على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.

الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري للكرة النسائية كرة القدم للسيدات