نتائج مباريات القسم الثاني بدوري كرة القدم للسيدات

انتهت مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري بالقسم الثاني لفرق كرة القدم للسيدات ، حيث فاز الزهور البورسعيدي على طلائع الجيش 1-1، أنا عن سموحة فازت على القنطرة البيضاء 9-0 .

وفاز أس اي كا إف سي على م.ش محلة حسن 7-0 ، وفاز ايديال على السكة الحديد 2-0 ، وفاز ٦ اكتوبر على الإسماعيلي 2-0.

وكانت قد شهد اليوم الاثنين ، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات .

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، وأنا البنك الأهلي فاز على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز الطيران على اتحاد بسيون 1-0، كما فاز الأهلي على المعادي واليخت 4-0 ، و فريق زد فاز على مودرن سبورت 2-1.

وكما فاز فريق مسار على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.