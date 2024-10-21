عبدالرحيم علي: العقل العربي يحتاج إلى إعادة ترتيب في ظل الصراع الحالي

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إنّ العقل العربي يحتاج إلى إعادة ترتيب ومعرفة أولوياته وعدوه وصديقه وطبيعة أوطانه وماذا يعني الوطن والاستقرار والجيش والدولة والحدود.

عبد الرحيم علي يوضح دور مصر القوي في المنطقة

وأضاف عبد الرحيم علي خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: “العقل العربي في حاجة إلى تعلم كل ذلك، وأرى أن كل مستخدمي السوشيال ميديا في حاجة إلى معرفة ماذا تعني مصر، يجب أن يدرسوا التاريخ لمعرفة ما هي جمهورية مصر العربية”.

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: "القيادة السياسية وأجهزة المعلومات كانت تعي جيدا أن اللحظة الراهنة آتية بلا محالة، ومن ثم فإنها تستعد منذ 10 سنوات وتتعاقد على المسترال والطائرات وسوخوي 35 وبناء قدرات القوات المسلحة، وتتحدث عن معركة الوعي، ويتم التأكيد على أهمية الجيش القوي والوعي القوي، لأن الوعي القوي يخلق جهة داخلية قوية جدا".