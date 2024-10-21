عبد الرحيم علي: سياسيون كبار وقادة أحزاب معارضة وقعوا في فخ الإخوان

تحدث الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن تحالف اليسار والإخوان إبان أحداث يناير 2011، مؤكدًا، أنه كان شاهدا على تحالف قادة من اليسار مع الإخوان، إذ وقع سياسيون كبار وقادة أحزاب معارضة في فخ الإخوان في "فندق فيرمونت" ولافتًا، إلى أنّ أحد قادة اليسار وقف في ميدان التحرير وقال إن تروتسكي والإسلاميين يدا واحدة.

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "هذا الشخص تحالف مع الإخوان، كما أن حمدين صباحي تحالف معهم وشارك في انتخابات 2011 ودعا للإخوان في بلده ثم انضم إلى قائمتهم وحصل على 3 مقاعد بينما حصل الإخوان على 68%، بما يزيد عن 300 مقعد".

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنّ مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا حصلت على الأغلبية في الانتخابات الفرنسية عندها قرر ميلونشون قائد اليسار وعناصر الوسط ويسار الوسط عمل تحالف مع حزب ماكرون لسد الطريق على لوبان منعا من توليتها رئاسة الحكومة.

وأكد، أن هذا التحالف تضمن رئيسا لأحد الأحزاب، وهذا الشخص مالك صحيفة شارل إيبدو صاحبة الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، والذين قتل بعض الإسلاميين المتشددين صحفيين بها وحرقوها، إلا أن الإسلاميين والإخوان منحوا أصواتهم للشخص المالك للصحيفة وتحالف اليسار نكاية في مارين لوبان.