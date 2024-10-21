نهاية «الفولت العالي» مع الأهلي تقترب| شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 09:00 م

أعلن النادي الأهلي ترحيل وعودة محمود كهربا مهاجم الفريق إلى القاهرة، وخصم مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري.

ودخل محمود كهربا في أزمة بعد مشادة مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر داخل غرفة الملابس بعد المباراة بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في اللقاء؛ ليتطور الأمر إلى أزمة كبيرة قرر بعدها محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي توقيع عقوبة كبيرة على “كهربا” وقرار بعوده من الإمارات.

وتعتبر هذه العقوبة الأكبر في مشوار كهربا لتنضم إلى قائمة العقوبات والأزمات والغرامات التي تم توقيعها على اللاعب الملقب بـ"الفولت" في مسيرته مع الأندية المختلفة.

ونرصد في الفيديو التالي العقوبات التي تعرض لها محمود كهربا خلال مسيرته مع الأندية في الملاعب: