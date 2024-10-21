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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

نهاية «الفولت العالي» مع الأهلي تقترب| شاهد

كهربا
كهربا
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أعلن النادي الأهلي ترحيل وعودة محمود كهربا مهاجم الفريق إلى القاهرة، وخصم مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري.

ودخل محمود كهربا في أزمة بعد مشادة مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر داخل غرفة الملابس بعد المباراة بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في اللقاء؛ ليتطور الأمر إلى أزمة كبيرة قرر بعدها محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي توقيع عقوبة كبيرة على “كهربا” وقرار بعوده من الإمارات.

وتعتبر هذه العقوبة الأكبر في مشوار كهربا لتنضم إلى قائمة العقوبات والأزمات والغرامات التي تم توقيعها على اللاعب الملقب بـ"الفولت" في مسيرته مع الأندية المختلفة. 

ونرصد في الفيديو التالي العقوبات التي تعرض لها محمود كهربا خلال مسيرته مع الأندية في الملاعب:

 

كهربا الأهلى السوبر المصري محمود كهربا سيراميكا كليوباترا