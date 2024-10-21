قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال قطاع غزة

قال سكان ومسعفون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال قطاع غزة اليوم الاثنين مع تكثيف عملياتها ضد المسلحين الفلسطينيين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتقلت الرجال وأمرت النساء بمغادرة مخيم جباليا وهو من بين مخيمات اللاجئين التاريخية في القطاع. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا قتلت خمسة أشخاص وأصابت عددا آخر.

وقالت الأونروا إن السلطات الإسرائيلية تمنع الفرق الإنسانية من الوصول إلى مناطق في شمال القطاع لتقديم إمدادات حيوية تتضمن الأدوية والمواد الغذائية.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على إكس: "الناس الذين يحاولون الفرار يتعرضون للقتل، وتُترك جثثهم في الشارع".

وذكر مسعفون في المستشفى الإندونيسي لرويترز أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة واحتجزت الرجال قبل إشعال النار في المنشأة. وأضافوا أن الحريق وصل إلى مولدات المستشفى وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إنهم رفضوا أوامر من جيش الاحتلال، الذي توغل من جديد في شمال القطاع قبل أكثر من أسبوعين، بإخلاء المستشفيات الثلاث في المنطقة أو ترك المرضى دون رعاية.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية بقيت خارج المستشفى دون أن تقتحمها. وذكر مسعفون في مستشفى ثان، مستشفى كمال عدوان، أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران كثيفة بالقرب من المستشفى خلال ساعات الليل.

وذكر مسؤولون بوزارة الصحة أن 18 شخصا قتلوا في جباليا وثمانية في أماكن أخرى في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية.