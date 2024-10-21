ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال سكان ومسعفون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال قطاع غزة اليوم الاثنين مع تكثيف عملياتها ضد المسلحين الفلسطينيين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتقلت الرجال وأمرت النساء بمغادرة مخيم جباليا وهو من بين مخيمات اللاجئين التاريخية في القطاع. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا قتلت خمسة أشخاص وأصابت عددا آخر.

وقالت الأونروا إن السلطات الإسرائيلية تمنع الفرق الإنسانية من الوصول إلى مناطق في شمال القطاع لتقديم إمدادات حيوية تتضمن الأدوية والمواد الغذائية.

وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على إكس: "الناس الذين يحاولون الفرار يتعرضون للقتل، وتُترك جثثهم في الشارع".

وذكر مسعفون في المستشفى الإندونيسي لرويترز أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة واحتجزت الرجال قبل إشعال النار في المنشأة. وأضافوا أن الحريق وصل إلى مولدات المستشفى وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إنهم رفضوا أوامر من جيش الاحتلال، الذي توغل من جديد في شمال القطاع قبل أكثر من أسبوعين، بإخلاء المستشفيات الثلاث في المنطقة أو ترك المرضى دون رعاية.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية بقيت خارج المستشفى دون أن تقتحمها. وذكر مسعفون في مستشفى ثان، مستشفى كمال عدوان، أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران كثيفة بالقرب من المستشفى خلال ساعات الليل.

وذكر مسؤولون بوزارة الصحة أن 18 شخصا قتلوا في جباليا وثمانية في أماكن أخرى في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية.

السلطات الإسرائيلية الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي انقطاع التيار الكهربائي مخيمات اللاجئين