صفقة تبادلية.. كهربا يقترب من الانتقال لـ نادي زد

استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال الفترة الحالية بعد الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ترحيل كهربا من الإمارات وغرامة مليون جنيه بسبب التعامل بشكل غير لائق مع الجهاز الفني واعترضه على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويحسم مسئولو النادي الأهلي مصير محمود كهربا مع الفريق خلال الساعات القادمة بعدما أصبحت أيام اللاعب معدودة وتم الاستقرار على عرضه للبيع.

وهناك اتجاه داخل إدارة النادي الأهلي على رحيل محمود كهربا ضمن الصفقة التبادلية للتعاقد مع عبد الرحمن البانوبي لاعب نادي زد.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع إدارة نادي زد لضم عبد الرحمن البانوبي ولكن تعثرة الصفقة مؤخرا بعد طلب نادي زد الحصول على 60 مليون جنيه.