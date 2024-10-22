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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا| ميلان الإيطالي يصطدم بكلوب بروج البلجيكي

شعار نادى ميلان
شعار نادى ميلان
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)" في مدينة ميلان الإيطالية، حيث يستضيف فريق ميلان الإيطالي نظيره كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 

يسعى ميلان لحصد الثلاث نقاط على أرضه وبين جماهيره، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية. في المقابل، يطمح كلوب بروج إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه ومواصلة نتائجه الجيدة في البطولة.

المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا لكلا الفريقين، حيث يعتمد ميلان على خبرته الأوروبية الكبيرة وقوته الهجومية، بينما يتميز كلوب بروج بأدائه المنظم وقوة دفاعه في المسابقات الأوروبية.

الجولة الثالثة تعد حاسمة بالنسبة للفريقين، إذ يسعى كل منهما لتحسين موقعه في جدول ترتيب المجموعة والمضي قدمًا نحو التأهل.

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