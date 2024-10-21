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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد الرحيم علي: القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر.. ولا أحد يزايد علينا

الكاتب والمفكر السياسي
الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي
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قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن بنيامين نتنياهو يعتبر حركة حماس مثل «هتلر» أو «نازيين جدد»، لافتا إلى أن توجيه إسرائيل ضربة لإيران مسألة وقت، مردفا: «ستكون الضربة إما الليلة أو غدا صباحا، لن يمر هذا الأسبوع على الإطلاق إلا بحدوثها».

عبد الرحيم علي يتنبأ بنتائج الأحداث الحالية

وأضاف عبد الرحيم علي خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الأحداث الحالية ستنتج جيلا جديدا أشرس من الحاليين، مردفا: «المطلوب حقن سياسي ووحدة وطنية فلسطينية وبرنامج نضال وسياسي ويقاد هذا الجيل وتوجه طاقاته بشكل صحيح ستتحقق من خلال ذلك الدولة الفلسطينية».

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: «القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر، ولا أحد يزايد علينا».

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