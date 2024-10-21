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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

إطلاق أول تجربة طيران رياضي فوق المعالم السياحية في مصر

الطيران الرياضي
الطيران الرياضي
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تنطلق قريبًا أول تجربة طيران رياضي دعائي في مصر، والتي ستوفر تجربة للطيران الرياضي فوق المعالم السياحية. 

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السياحة في البلاد وتقديم تجارب جديدة ومثيرة للسياح.

وقد حققت الفعاليات التي تم تنظيمها بمهرجان العلمين الجديدة نجاحًا كبيرًا، حيث حلقت الطائرات فوق معالم العلمين الجديدة، مما أضاف أجواء مميزة للفعاليات. ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة إطلاق أول طائرات من نهر النيل فوق معالم القاهرة، مما سيتيح للزوار فرصة استكشاف جمال العاصمة من منظور جديد.

ومن الجدير بالذكر أنّ  السياحة تلعب دورًا حيويًا في تحريك الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. حيث استقبلت مصر 15 مليون سائح خلال الموسم الماضي، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القطاع السياحي.

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