دوري أبطال أوروبا| باريس سان جيرمان في لقاء صعب مع آيندهوفن الهولندي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا

يسعى باريس سان جيرمان لحصد الثلاث نقاط من هذه المواجهة المهمة، بهدف تعزيز موقفه في البطولة الأوروبية، خصوصًا بعد نتائجه السلبية في الجولة السابقة عقب خسارته من الارسنال 0/2. أما فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي عقب تعادله مع سبورتينج ليشبونة، فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لمواصلة مشواره نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

المباراة لن تكون سهلة لأي من الفريقين، حيث يمتلك باريس سان جيرمان قوة هجومية ضاربة، في حين يعتمد بي إس في آيندهوفن على أسلوب لعب منظم وقوة في الهجمات المرتدة.

الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، إذ يسعى كل منهما لتحسين موقعه في جدول الترتيب.