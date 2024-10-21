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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يفوز على الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا

النادي المصري
النادي المصري
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فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الاتفاق المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في  المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين  عصر اليوم الاثنين على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية وذلك في ثالث مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق  المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق،  حيث تقدم أحمد القرموطي بالهدف الأول للمصري في الدقيقة الثالثة والعشرين ، قبل أن يتعادل الاتفاق في الدقيقة الثانية والأربعين.

وفي الشوط الثاني تقدم ميدو جابر بالهدف الثاني للنسور الخضر في الدقيقة السابعة عشر ، ليتعادل الاتفاق في الدقيقة الثانية والثلاثين ، ثم يعاود ميدو جابر التقدم للمصري باحرازه لهدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة الخامسة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مثل المصري في  الشوط الأول: محمود حمدي  لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، كريم العراقي ،  محمد دبش،  حسن علي لخط الظهر ، محمد مخلوف ، محمود حمادة  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم   كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بمحمود جاد وعمرو سعداوي ويوسف الجوهري وعبد الإله حفيظي وخالد الغندور ومحمد الشامي وميدو جابر وصلاح محسن بدلًا من محمود حمدي ،    حسن علي، محمد مخلوف ، محمود حمادة ،  أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم ، بابا بادجي.
 

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