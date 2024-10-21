مهرجان طوكيو السينمائي يُكرم المخرج المجري بيلا تار

أعلن مهرجان طوكيو السينمائي الدولي عن منح جائزة الإنجاز مدى الحياة للمخرج المجري بيلا تار، في دورته السابعة والثلاثين والتي تقام خلال الفترة من أكتوبر إلى 6 نوفمبر.

اشتهر تار بأسلوبه السينمائي المميز، وقد نال شهرة دولية بفيلمه "Satantango" الذي تبلغ مدته 438 دقيقة، والذي نال عنه جائزة في مهرجان برلين السينمائي. كما عُرض فيلمه “Werckmeister Harmonies” في أسبوعي المخرجين في كان، بينما فاز فيلم “The Turin Horse” بجائزة الدب الفضي للجنة التحكيم وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان برلين السينمائي.

منذ إعلانه اعتزاله صناعة الأفلام الروائية بعد فيلم "حصان تورينو"، ركز تار على تثقيف الجيل القادم من صناع الأفلام. أسس مدرسة "مصنع الأفلام" في سراييفو في عام 2012 وأقام ورش عمل في جميع أنحاء العالم.

سيعرض مهرجان تورنتو السينمائي الدولي السابع والثلاثون أفلامًا قصيرة تم إنتاجها خلال ورشة عمل أقيمت مؤخرًا بقيادة تار في محافظة فوكوشيما باليابان. كما سيستضيف المهرجان حدثًا حواريًا خاصًا يضم تار وسيقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل سيقام في الأول من نوفمبر.