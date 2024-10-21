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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد وإصابة 5 في ضربة إسرائيلية على سيارة بحي المزة في دمشق

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على دمشق
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أفادت وزارة الدفاع السورية باستشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة هجوم نفذته إسرائيل استهدف مركبة في حي المزة بالعاصمة دمشق، وذلك وفقًا لتقارير عاجلة بثتها قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر مراسل القناة أن المركبة المستهدفة كانت متوقفة أمام فندق جولدن مزة، الذي يقع على بعد نحو كيلومتر إلى كيلومتر ونصف من السفارة الإيرانية.

المنطقة التي شهدت الهجوم تضم العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية، بما فيها مقر الأمم المتحدة الذي يقع على بعد حوالي 50 مترًا من مكان الاستهداف، إضافةً إلى تواجد عشرات البعثات الدبلوماسية الأخرى في الحي.

إسرائيل حي المزة دمشق