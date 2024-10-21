السفير الروسي لدى إسرائيل: ندعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

قال السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، اليوم الإثنين، إن روسيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية في غزة ولبنان على الفور والسعي إلى تسوية دبلوماسية.

وأشار فيكتوروف في كلمة -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "تم الإعلان عن موقفنا الثابت بشأن التطورات في قطاع غزة ولبنان باستمرار في مجلس الأمن وغيره من المحافل التابعة للأمم المتحدة، وفي الاتصالات الثنائية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلي جميع بلدان المنطقة تقريبًا".

وتابع قائلا: "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور، الأمر الذي من شأنه أن يمنع المزيد من إراقة الدماء، ويجعل من الممكن معالجة الوضع الإنساني المتدهور بشكل كارثي على وجه السرعة، بما في ذلك إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين قسرًا، وخلق الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية على أساس القرارات المعروفة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يسهم في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك تصعيد المواجهة اللبنانية الإسرائيلية ومحاولات إثارة حرب كبرى".

وأشار فيكتوروف إلى "الفشل الاستراتيجي" للسياسة الأمريكية، قائلا إن واشنطن تسعى عبر سياستها إلى "استبدال عملية تسوية الشرق الأوسط بتدابير اقتصادية نصفية واحتكارها دون مراعاة المصالح الحيوية للشعوب التي تعيش هناك".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تستمر في عرقلة عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والآلية التي وافق عليها، وهي الرباعية الدولية للشرق الأوسط"، التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.