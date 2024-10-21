الخطوط الجوية البريطانية تمدد وقف رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تمديد وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس 2025.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بهذا القرار تنضم الخطوط الجوية البريطانية إلى قائمة طويلة من شركات الطيران التي لن تستأنف رحلاتها عام 2024 بما في ذلك إيزي جيت وويز إير وفيرجن أتلانتيك ودلتا إير.

وكانت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم الخطوط الجوية النمساوية والسويسرية وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا نفسها، قد أعلنت تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 10 نوفمبر المقبل، في حين ألغت شركة يورووينجز، وهي عضو آخر في المجموعة، جميع الرحلات الجوية حتى 30 نوفمبر.

وتزايد عدد الدول التي تقوم بإلغاء رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل في الفترة الأخيرة في ظلّ استمرار التوترات في المنطقة، الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.