«البترول» تفتتح مشروع تطوير 60 منزلاً بقرى «الروضة والوفاء والأمل» في العامرية

في إطار استراتيجية قطاع البترول للمسؤولية المجتمعية وحرصه علي دعم القري المحيطة بمناطق العمل البترولي، افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول مشروع تطوير وإعادة تأهيل ٦٠ منزلاً بقرية الروضة ٤٥ وقرية الوفاء والأمل بمنطقة العامرية بالإسكندرية بالإضافة إلي توفير مصادر دخل من المشروعات الصغيرة والذي قامت به شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بالتعاون مع جمعية الأورمان .

وقام وزير البترول ومحافظ الإسكندرية بحضور الدكتور عمرو لطفي رئيس شركة أموك و المهندس احمد الجندي رئيس جمعية الاورمان واللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية بتسليم اهالي القريتين مفاتيح المنازل التي تم إعادة تأهيلها وتجديدها وتأثيثها بالكامل .

شمل المشروع الذي نفذته شركة أموك تقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة حياة أهالي منطقة العامرية بقريتي الروضة 45 و الوفاء والأمل ، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالقريتين بواقع 60 منزلاً تم تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم توفير (20) مشروعاً صغيراً وكذلك تسليم رؤوس الماشية كمصادر للدخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية اكثر من 19 مليون جنيه .



وأكد المهندس كريم بدوي في كلمته إن مشروعات المسئولية المجتمعية التى ينفذها قطاع البترول فى المجتمعات المحيطة بمشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر ، تأتي في إطار حرص القطاع على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع ، لافتاً إلي انها تعد ايضا امتدادا لجهود الوزارة التى تهتم بتنمية العنصر البشرى ودعمه انطلاقاً من دوره الهام فى تحقيق النجاحات ، موجهاً التحية للمسئولين عن تنفيذ هذه الأنشطة التى يتكامل وراءها قطاع البترول وشركائه لتصل إلى أهالينا فى المجتمعات المحيطة ، كما وجه التحية لشركة أموك علي جهودها في هذه المشروعات ، واعرب عن بالغ تقديره لاهالي القريتين مؤكدا ان توفير متطلباتهم وحياة كريمة لهم حق اصيل .

واكد محافظ الاسكندرية الفريق احمد خالد سعيد إن هذا المشروع يعد مثالاً متميزاً لبناء الإنسان تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية انعكاسا لمبادرة رئيس الجمهورية بداية للتنمية البشرية وبناء الإنسان .

و اضاف محافظ الاسكندرية ان هذا المشروع في قريتي الروضة 45 والوفاء والامل يبرهن علي ان الوزارة علي درجة كبيرة من المسؤولية تجاه المواطن ، وان هناك فروق شاسعة في الوضع لصالح المواطن بعد تنفيذ مشروع وزارة البترول لإعادة تاهيل القريتين الذي حول السلبيات الي مزايا ووفر الي جانب تجديد المنازل مصادر الرزق والدخل المستدام لاهالي القريتين ، مشيداً بجهود شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وقيادتها في تقديم مشروعات نافعة للمجتمع .

ومن جانبه اكد الدكتور عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) علي حرصها علي القيام بمسئوليتها المجتمعية واحداث أثر إيجابي فى المجتمع المحيط بها من خلال التعاون المثمر مع جمعيةالأورمان، وأشار إلى أهمية المشروع الذي يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود ايجابي في توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل كداعم أساسى لأهداف الدولة المصرية فى المبادرة الرئاسية(حياة كريمة) .

واوضح المهندس احمد الجندي رئيس جمعية الأورمان إن هذا المشروع يعد جزء صغير مما قدمته وزارة البترول علي مدار السنوات الماضية في خدمة المجتمع ، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع وزارة البترول في مشروعات تخدم القطاع الصحي و الرعاية المجتمعية للأسر الاولي بالرعاية وصلت قيمتها الي 170 مليون جنيه .

شارك في افتتاح مشروع تطوير القريتين المهندس معتز عاطف

وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمهندس مدحت شعبان مساعد رئيس هيئة البترول للتنمية المجتمعية وياسمين نجيب مسؤول المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية و فاطمة ابراهيم عضو فريق عمل المسؤولية المجتمعية بالوزارة .