"هل تريد أمريكا وقف الحرب؟!".. عبد الرحيم علي يكشف التفاصيل لـ"كلام في السياسة"

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف الحرب، إذ تعتبر إيران دولة من دول الشر، حتى إن كامالا هاريس المرشحة في الانتخابات الأمريكية قالت: إن إيران ستظل العدو رقم واحد لبلادها.

عبد الرحيم علي يوضح هل تريد أمريكا وقف الحرب؟

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنّ الصحافة الأمريكية قامت ولم تقعد بسبب هذا التصريح، لأنها لم تعتبر أن الصين هي العدو رقم واحد، أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فقد انسحب من معاهدة 2015 التي انضمّ إليها أوباما.

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: "نقول كامالا هاريس، لأنها تنتمي إلى الحزب الديموقراطي ويمكننا القول بأنها تنتمي إلى اليسار، أما ترامب الذي ينتمي إلى أقصى اليمين، فقد قال إن على نتنياهو ضرب المؤسسات النووية الإيرانية حالا، وأعلنت المخابرات المركزية الأمريكية وقالت: إن إيران سيمكنها تصنيع 4 قنابل نووية .. ومن ثم، لماذا تمنع أمريكا الحرب؟!".