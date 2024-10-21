عبد الرحيم علي: لابد من عقل سياسي يدير المقاومة الفلسطينية

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنه بعد 30 عاما مما حدث في فيتنام، كانت كل الأراضي الفيتنامية محررة.

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه في الجزائر في الفترة من 1968 إلى 2024، انتهت مشكلة الجزائر، متسائلا: "لماذا القضية الفلسطيينة؟! لأنه لا يوجد ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وبالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن حماس لم تكن تعترف بها".

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: "على المستعمر أن يقاوم بالسلاح تحت إطار عام، اسمه جبهة تحرير شعبية مكونة من كل الفصائل ممثلة لكل الشرائح لها عقل سياسي يدير يحدد الاستراتيجية والأهداف المرحلية، وكيفية النضال، مواصلا: «بندقية بلا عقل سياسي هي بندقية عمياء، وتكون في صدر الوطن وليس صدر الأعداء، ولا بد من عقل سياسي يدير المقاومة مثل ما فعلت الجزائر».