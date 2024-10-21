عبدالرحيم علي: الخطط الإيرانية تستهدف إشاعة الفوضى في المنطقة

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ هناك 4 مشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن المشروع الصفوي في منطقة الشرق الأوسط، يقابله المشروع المصري الوطني في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتصارع معه المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي.

وأوضح «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الشخص غير المتابع للمشهد الآن في الشرق الأوسط يرى أن إيران هي الدولة الإسلامية الداعمة للمقاومة، متابعًا: «روح الله الخميني قام بالثورة في عام 1979 وأسس ما يعرف بولاية الفقيه وهي عبارة عن ولاية النبي يستمد منها علي بن أبي طالب ولايته يستمد منها الأئمة الـ12 عشر ولايته منها الإمام الغائب».

وواصل: «الخميني قال سننتظر الإمام الغائب مدى الحياة، وبالتالي، فإن الولي الفقيه ينوب عن الإمام الغائب حتى يأتي، ويكون الولي الفقيه ممثل الرسول، وهو ما كتبه الخميني في كتابه الدولة الإسلامية الصادر عام 1981».

وتابع: «الولي الفقيه عبارة عن ولي للأمة ومسؤول مسئولية كاملة عن الأمة الإسلامية.. بعض علماء الشيعة في لبنان عند خروجهم عن السياق وأن الولاء يكون للأمة وتم تجنيبها، عند تنفيذ ذلك لابد من الاعتماد على المرتكزات الشيعية بالمنطقة»، موضحًا أن الخميني حرر خطة عام 1981 تم تسميتها بالخطة الخمسينية وهي لخمسين عام مقسمه لـ5 مراحل وآخر هذه الخطة الـ10 سنوات الحالية.

واختتم حديثه، قائلًا: «الخطة الخمسينية والتي جاءت في كتاب الخميني تنتهي بإشاعة الفوضى في كل المناطق الموجود بها الشيعة لتمكين حزب واحد شيعي من القرار في الوقت الذي ليس عليه أن يكون مسئول أول في الدولة».