فريق طبي بمستشفى طيبة بالأقصر يجري عملية "TEVAR” بنجاح لمريضة سبعينية.. صور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن نجاح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لفرع الهيئة، في إجراء عملية تصحيح انشطار بالشريان الأورطي بالصدر لسيدة تبلغ من العمر ثمانية وسبعين عاما، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

تشخيص الحالة

البداية كانت عندما استقبل مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، لسيدة تعاني من ارتفاع بضغط الدم تسبب فى حدوث انشطار كلي، وتمدد بالشريان الأورطي الهابط بالصدر حتي مستوي شرايين الكلى والأمعاء، مسببا لها آلام شديده بالصدر وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، منذراً بحدوث إنفجار بالشريان الأورطي بالصدر، علاوة على توقف الدورة الدموية عن بعض الأعضاء الحيوية مثل المخ والنخاع الشوكي والكلي والكبد والأمعاء، مما قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو فشل في وظائف الأعضاء المذكورة اوتعرض المريضة لعدم القدرة على الحركة.

وعلى الفور، اجتمع فريق جراحة الأوعية الدموية المتميز بالمستشفى لدراسة الحالة، وتحديد الاجراءات الطبية اللازمة وتم اتخاذ قرار اجراء الجراحة بتقنية التيفار "TEVAR” ، والتي تعد الحل الامثل لتلك الحالات، ما يعني أنه يعتمد على استخدام القسطرة التداخلية من خلال شقوق جراحية صغيرة، والتي تساعد بدورها على تخفيف ألم الصدر والأعراض الأخرى.

وإثر ذلك، تم التواصل مع شركات توريد تلك الدعامات لتحديد قياسات الدعامات اللازمة للحاله بدقة وتجهيزها، ثم إجراء الجراحة للسيدة عن طريق تركيب دعامات مغطاه بالشريان الاورطي بالصدر باستخدام القسطرة التداخلية مع توصيل الشريان السباتي الأيسر بالشريان تحت الترقوة الأيسر جراحياً باستخدام شريان صناعي.

الفريق الطبي الذي أجرى العملية

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلا من الدكتور محمد حسن أبو منصور استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية مدرس بكليه الطب جامعه الأقصر، والدكتور أحمد رفعت الجندي استشاري جراحة الأوعية الدموية والفريق المعاون، والدكتور محمد عبدالهادي اخصائي، والدكتور أحمد أيمن زين طبيب مقيم وفريق العناية المركزة والتخدير "د/أحمد طه - د/ساره محمد منصور" والفريق المعاون من أطباء وتمريض وفنيين التخدير والأشعة، وذلك تحت إشراف وتنسيق دكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، واللواء الدكتور محمد عبدالهادي حافظ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة بالأقصر، واللواء دكتور مدحت سعيد مدير مستشفى طيبة التخصصى.

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