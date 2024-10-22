دوري أبطال أوروبا| ريال مدريد في مهمة صعبة أمام دورتموند

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى، نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويسعى فريق ريال مدريد الإسبانى، لحصد الثلاث نقاط، من تلك المواجهة، وذلك من أجل تصحيح أوضاعه بعد الخسارة الأخيرة أمام ليل الفرنسي خارج الديار في الجولة الثانية، بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، يبحث دورتموند لمواصلة انتصاراته، حيث حقق الفوز في أول جولتين بالمسابقة الأوروبية، أمام سيلتك الإسكوتلندي، بسباعية، وعلى كلوب بروج البلجيكى بثلاثية نظيفة.

لم تكن المباراة سهلة بالنسبة لخط دفاع ريال مدريد الإسبانى، بسبب القوة التى يتمتع بها خط دفاع دورتموند المنتشي بالانتصارات في البطولة القارية.

ويحتل فريق دورتموند صدارة الفرق المتاهلة لدور الـ 16 مباشرةً، بعد حصادها العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما يقع فريق ريال مدريد فى المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط.