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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد الرحيم علي: لا أحد في العالم يستطيع نزع سلاح حزب الله

الكاتب والمفكر السياسي
الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي
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قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ أهم بنود القرار الأممي 1701 هو نزع سلاح حزب الله، متسائلا: «مَن سينزع سلاح حزب الله؟ أعطني شخصا في العالم ينزع سلاح حزب الله! لا يوجد أحد».

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه مستعد للموت فداء للقضية الفلسطينية، «والدي قاتل من أجل فلسطين، ومصر قاتلت أعوام 1948 و1956 و1967 والاستنزاف و1973، وقاتلنا بالسلام وبالقانون واسترددنا طابا».

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: «هناك تجارب مهمة مثل فيتنام متمثلة في جبهة التحرير الفيتنامية، وتجربة جبهة التحرير في الجزائر، وتجربة كاسترو وجيفارا في كوبا».

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