عبدالرحيم علي: أعتقد أن روسيا سلمت إيران صواريخ "إس 400"

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنه يعتقد أن روسيا سلّمت إيران صواريخ إس 400، مفسرًا، ذلك أنه منذ أسبوع حذّر وزيرُ خارجية روسيا إسرائيلَ من ضرب المواقع النووية الإيرانية، وإلا فإن بلاده ستتدخل.

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "لم يكن وزير الخارجية الروسي قادرا على الإدلاء بهذه التصريحات إلا دون تأمين هذا التدخل".

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: "هناك مسألة توازن السلاح في الشرق الأوسط، ولكن، في النهاية كانت روسيا أمام حليف قوي جدا وهو إيران كان سينهار كما أنه دعمها في الأزمة الأوكرانية رغم أن العالم كله كان يقف ضدها، بل ومنحت إيرانُ روسيا الصواريخ".