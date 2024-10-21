اعتقال الرئيس السابق لألبانيا إيلير ميتا في تهم فساد

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 07:48 م

أعلن حزب "الحرية" اليساري في ألبانيا، اليوم الاثنين، اعتقال زعيم الحزب والرئيس السابق للبلاد إيلير ميتا بتهم فساد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام محلية ألبانية، أنه تم إلقاء القبض على ميتا (55 عاما) في العاصمة تيرانا من قبل ضباط تابعين لمكتب التحقيقات الوطني.

من جانبه، أكد جينك جوكوتاج محامي الرئيس الألباني السابق وزعيم حزب الحرية أن ميتا يواجه تحقيقات في تهم بالفساد وغسيل الأموال وإخفاء أملاك ودخل شخصي.

جدير بالذكر أن ميتا تولى رئاسة البلاد في الفترة ما بين عامي 2017 و2022.