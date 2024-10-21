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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اعتقال الرئيس السابق لألبانيا إيلير ميتا في تهم فساد

رئيس ألبانيا السابق،
رئيس ألبانيا السابق، إيلير ميتا
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أعلن حزب "الحرية" اليساري في ألبانيا، اليوم الاثنين، اعتقال زعيم الحزب والرئيس السابق للبلاد إيلير ميتا بتهم فساد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام محلية ألبانية، أنه تم إلقاء القبض على ميتا (55 عاما) في العاصمة تيرانا من قبل ضباط تابعين لمكتب التحقيقات الوطني.

من جانبه، أكد جينك جوكوتاج محامي الرئيس الألباني السابق وزعيم حزب الحرية أن ميتا يواجه تحقيقات في تهم بالفساد وغسيل الأموال وإخفاء أملاك ودخل شخصي.

جدير بالذكر أن ميتا تولى رئاسة البلاد في الفترة ما بين عامي 2017 و2022.

ألبانيا إيلير ميتا تيرانا