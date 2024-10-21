وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، تعليماته للمهندس عبد الكريم عوض، الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بشن حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية و محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية برئاسة أبوطالب صلاح الدين مجدي فرج ومصطفى الشحات بدائرة مركز فاقوس.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 46 طن و 700 كجم أعلاف غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها مجهولة المصدر داخل مدشة أعلاف ومخزن تابع للمدشة .

كما تم ضبط 18 طن و500 كجم أرز معبأ مجهول المصدر وغير مصحوب بمستندات دالة على مصدرها ، وضبط 2325 كجم دقيق بإجمالي كمية قدرها 2 طن و325 كجم دقيق مجهول المصدر.

وباستمرار أعمال الحملة تم ضبط 36 جركن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل شركة مبيدات زراعية.

ضبط 67 طن أرز ودقيق مجهول المصدر بالشرقية

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