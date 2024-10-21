ريال مدريد يتلقى ضربة قبل مواجهة دورتموند في دوري الأبطال

أفادت تقارير صحفية بتعرض لاعب ريال مدريد، أوريلين تشواميني، للإصابة قبل مواجهة فريقه المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة بوروسيا دورتموند غدا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الثالثة من البطولة.

ووفقًا لما ذكره برنامج تشيرينجيتو الإسباني، يعاني تشواميني من إصابة عضلية منعته من المشاركة في التدريبات قبل 24 ساعة فقط من المباراة. من المتوقع أن يغيب اللاعب عن اللقاء نتيجة هذه الإصابة، مما يشكل ضربة للملكي.

ويتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين متتاليين، بينما يأتي ريال مدريد في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط بعد فوزه على شتوتجارت وهزيمته أمام ليل الفرنسي.