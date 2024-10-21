اهتماما بالبعد البيئي بجامعة أسيوط.. تشجير فناء معهد جنوب مصر للأورام

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط: إن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً كبيراً؛ بالبعد البيئي، داخل الحرم الجامعي، والحد من التغيرات المناخية، والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة، والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة؛ في الحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دورها في تحسين نوعية الحياة لكافة أفراد المجتمع، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة؛ في تهيئة بيئة خضراء صحية، وسليمة.

وفى هذا الإطار؛ قام الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر؛ بتفقد فناء معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، تمهيداً لزراعة، وتشجير عدد (150) شتلة نباتية، وذلك ضمن خطة المعهد الهادفة إلى إيجاد مناخ صحي، ومنظر جميل مريح للمرضى، وذلك برفقة الدكتور خالد فارس عميد المعهد، والدكتور إبراهيم أبو العيون مدير مستشفى الأورام الجامعي، والدكتور سيد شحاتة رئيس قسم نباتات الزينة، والمشرف على إدارة الحدائق بالجامعة، والمهندس محمد صديق مدير إدارة الحدائق بالجامعة.



وتتضمن خطة تشجير فناء معهد جنوب مصر للأورام؛ زراعة عدد (150) شتلة من النباتات المزهرة، خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بهدف توفير أماكن للظل، وإيجاد مناخ صحي للمرضى؛ لتحسين حالتهم الصحية، فضلاً عن الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وإعلاء قيم الجمال داخل الحرم الجامعي بكافة قطاعاته.

وتابع الدكتور محمود عبد العليم، خلال تفقده لفناء المعهد؛ إجراءات الحفاظ على نظافة البيئة، والعناية بالأشجار، وطرق المحافظة عليها؛ مؤكدًا حرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ على التوسع في زراعة المساحات الخضراء؛ كأحد أدوات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونشر ثقافة التحول الأخضر، وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي، والمحيط الخارجي؛ وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.