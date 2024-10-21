مياه الشرقية تنظم حملات توعوية وتستطلع آراء المواطنين بالزقازيق

دشنت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملات توعوية وزيارات ميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقه بمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الزقازيق وذلك تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية علي أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب استطلاع الآراء للتحسين المستمر في جودة الخدمات المقدمة من الشركة.

وتم خلال الحملة أيضا التأكيد علي آلية الشكاوي والتظلمات والتعريف بالخط الساخن تليفون أرضي او محمول لبحث شكاوي وخدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفره والحصول عليها لترشيد الاستهلاك علاوه علي تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية.



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