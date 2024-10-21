ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الشرقية تنظم حملات توعوية وتستطلع آراء المواطنين بالزقازيق

جانب من الحملات
جانب من الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دشنت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملات توعوية وزيارات ميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقه بمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الزقازيق وذلك تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية علي أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب استطلاع الآراء للتحسين المستمر في جودة الخدمات المقدمة من الشركة. 

وتم خلال الحملة أيضا التأكيد علي آلية الشكاوي والتظلمات والتعريف بالخط الساخن تليفون أرضي او محمول لبحث شكاوي وخدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفره والحصول عليها لترشيد الاستهلاك علاوه علي تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية.
 

70115797-1B63-4D97-A511-D4863F4F530C
70115797-1B63-4D97-A511-D4863F4F530C
915EB870-6FB0-4801-8290-3B4A4EA703E2
915EB870-6FB0-4801-8290-3B4A4EA703E2
7E1FE3D7-7D8C-4888-B1E7-82A13B25D3A3
7E1FE3D7-7D8C-4888-B1E7-82A13B25D3A3
80C3F456-A334-41A5-ACEF-05E4032AFB5D
80C3F456-A334-41A5-ACEF-05E4032AFB5D
35F17A7E-9EC0-41D4-A5F2-D48225DF08A8
35F17A7E-9EC0-41D4-A5F2-D48225DF08A8
استهلاك المياه إستطلاع آراء المواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب محافظة الشرقية مخلفات الصرف الصحي مياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية مياه الشرب والصرف مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي