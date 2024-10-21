حبس المتهم بقتل خمسيني في مشاجرة بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل خمسيني على يد خراط إثر مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالوراق.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل خمسيني وخراط بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تعدي فيها الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.