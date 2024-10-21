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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

8 سيارات إطفاء لإخماد حريق مزرعة بالوادي الجديد

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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شب حريق في مزرعة نخيل وحظيرة، اليوم الإثنين، بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد نشوب حريق بإحدى مزارع النخيل بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة.

 تبين نشوب حريق حيث التهمت النيران عددا من الأشجار وإحدى حظائر الماشية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز الخارجة بـ 8 سيارات اطفاء ومياه الى موقع الحريق للسيطرة عليه وإقامة عازل للنيران ومنع امتدادها للمناطق المحيطة به.

جار تحرير محضر بالحريق وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته وانتداب لجنة مشتركة من الزراعة والبيطري لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق. 

 

حريق قرية مزرعة الخارجة الوادي