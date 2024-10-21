"Deadpool & Wolverine" يحقق إنجازًا جديدًا بشباك التذاكر

حقق فيلم Deadpool & Wolverine إنجازا آخر هذا الأسبوع عندما تجاوز العمل المصنف ضمن فئة “R” فيلم “Barbie”، ليحتل المرتبة رقم 12 في قائمة الأفلام الأعلى ربحًا على الإطلاق في شباك التذاكر الأمريكي.

حقق فيلم “Deadpool & Wolverine” إيرادات بلغت 679 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن رفعت ديزني عدد دور العرض التي عرض فيها الفيلم من 990 إلى 1500 دار عرض على مستوى البلاد في محاولة أخيرة قبل انتهاء عرض الفيلم.

وانتهى عرض الفيلم الذي شارك في بطولته رايان رينولدز وهيو جاكمان يوم الأحد بإجمالي إيرادات بلغت 636.3 مليون دولار، مقارنة بإيرادات 636.2 مليون دولار التي حققها فيلم “Barbie”.

ومع ذلك، لا يزال فيلم باربي يتفوق على الجزء الثالث من سلسلة "Deadpool" عالميًا بإيرادات بلغت 1,446 مليار دولار. ويحتل الفيلم المرتبة 15 في قائمة الأفلام الأكثر ربحًا على الإطلاق في شباك التذاكر العالمي.