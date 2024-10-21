الدقهلية.. حملة لإزالة معرض سيارات مقام على أرض زراعية

ترأس الدكتور عماد عبدالله السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة معرض سيارات جرت إقامته بالمخالفة علي أرض زراعية للمرة الثانية علي طريق طلخا نبروه بنطاق مركز طلخا، حيث سبق أن جرت إزالته وعاود المخالف إقامته مره أخرى.



شارك في أعمال الإزالة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، و إبراهيم شبكه رئيس مركز ومدينة نبروه .



وأمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بإزالة المعرض بالكامل ورفع الأنقاض بالكامل بالمعدات الهندسية للمحافظة علي نفقة المخالف وعودة الأرض الي طبيعتها وزراعتها مره أخرى .



كما أمر " المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك المعرض لقيامه بالمخالفة مره أخرى وعدم احترام هيبة الدولة وتعمده الأضرار بالأرض الزراعية .

ووجه" مرزوق " بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية بالتبوير او المباني، مشيراً إلي أن الأرض الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها ومحاسبة المتعدين عليها .

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