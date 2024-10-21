الكرملين يعلن موعد أول لقاء بين بوتين وجوتيريش منذ الأزمة الأوكرانية

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، عن لقاء بين فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس على هامش قمة البريكس، وهو الأول بين المسؤولين في روسيا منذ أبريل 2022 وبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف خلال مؤتمر صحافي في موسكو إنه في نهاية قمة البريكس في قازان "ستعقد سبعة لقاءات ثنائية" من بينها لقاء "مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش".

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها أنطونيو جوتيريش إلى روسيا منذ 26 أبريل 2022.

وقد التقى حينها فلاديمير بوتين في موسكو الذي أخبره أنه يؤمن بنتيجة "إيجابية" للمفاوضات مع أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أوقفت موسكو وكييف جميع المفاوضات الرسمية، ويبدو أن مواقفهما غير قابلة للتوفيق.