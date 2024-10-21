سفير الاتحاد الأوروبي وزوجته يزوران موقع أسر لويس التاسع في المنصورة

اصطحب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، السفير كريستيان برغر، سفير الإتحاد الأوروبي وزوجته مارينا برغر، لزيارة دار ابن لقمان بمدينة المنصورة التي أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا إبان الحملة الصليبية.

جاء ذلك خلال زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لمحافظة الدقهلية، لتفقد ومتابعة المشروعات الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي لتنقية مياه مصرف كيتشنر بطول 67 كيلو متر والتي يتم تنفيذها بمحافظات ( الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ ) بقيمة 87 مليون يورو .

وطلب السفير وزوجته زيارة دار ابن لقمان رغبة منهم في زيارة هذه الدار التاريخية .

وأكد " المحافظ " علي أن دار ابن لقمان لها مكانة تاريخية في قلوب أبناء محافظة الدقهليه لما تذكرهم به من تضحيات آبائهم من أجل مصر ، حيث قاموا بالتصدي للحملة الفرنسية علي مصر والانتصار عليها .

وأشار مرزوق أن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدار ابن لقمان تدل علي عمق العلاقات المصريه الاوربيه ، مشيراً إلي أن هناك تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات والمشروعات المتعلقة بالبيئة .

ومن جانبه قال " سفير الاتحاد الأوروبي " شرفت بزيارة دار ابن لقمان لما تحمله من تاريخ مليء بالبطولات المشرفة التي سمعت عنها الكثير وطلبت من محافظ الدقهلية أن أقوم بزيارة هذه الدار أنا وزوجتي .

كما قال السفير " كريستيان " قرأت كثيراً عن تاريخ المنصوره وشعبها وقررت أن أزور دار ابن لقمان في أول زيارة للدقهليه للتعرف علي تاريخ هذه المدينة وبسالة شعبها ، وسعيد بهذه الزيارة وارسل تحياتي لشعب الدقهلية العظيم .

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