الأهلي السعودي يواجه الريان بقيادة توني ومحرز في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة الريان القطري في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025. وتُقام المباراة مساء اليوم على ملعب "أحمد بن علي".

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب برصيد ست نقاط، بعد تحقيقه انتصارين في أول جولتين من البطولة القارية. في المقابل، يعاني الريان من تذيل الترتيب بعد خسارتين متتاليتين أمام الهلال والنصر.

يقود هجوم الأهلي في هذه المباراة النجم الإنجليزي إيفان توني، بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي كل من رياض محرز، جابري فيجا، وفراس البريكان.

تشكيلة الأهلي ضد الريان

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط الدفاعي: زياد الجهني، فرانك كيسي.

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، جابري فيجا، فراس البريكان.

خط الهجوم: إيفان توني.