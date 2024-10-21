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الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يصطحب سفير الاتحاد الأوروبي لزيارة دار ابن لقمان بالمنصورة التي أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا.. شاهد

سفير الاتحاد الأوروبى
سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر يزور دار ابن لقمان بالمنصورة
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اصطحب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  السفير كريستيان برغر سفير الإتحاد الأوروبي وزوجته السيده مارينا برغر لزيارة دار ابن لقمان بالمنصورة التي أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا، حيث طالب السفير وزوجته بزيارة دار ابن لقمان رغبة منهم في زيارة هذه الدار التاريخيه جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ .
وأكد " المحافظ " على أن دار ابن لقمان لها مكانة تاريخية في قلوب أبناء محافظة الدقهلية لما تذكرهم به من تضحيات آبائهم من أجل مصر ، حيث قاموا بالتصدي للحملة الفرنسية على مصر والانتصار عليها .
كما أكد اللواء " مرزوق " على أن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدار ابن لقمان تدل علي عمق العلاقات المصرية الأوروبية ، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات والمشروعات المتعلقه بالبيئة .
ومن جانبه قال " سفير الاتحاد الأوروبي " شرفت بزيارة دار ابن لقمان لما تحمله من تاريخ مليئ بالبطولات المشرفة التي سمعت عنها الكثير ، وطالبت من محافظ الدقهلية أن أقوم بزيارة هذه الدار أن وزوجتي .
كما قال السفير " كريستيان " قرأت كثيراً عن تاريخ المنصورة وشعبها وقررت أن أزور دار ابن لقمان في اول زياره للدقهلية للتعرف على تاريخ هذه المدينة وبسالة شعبها ، وسعيد بهذه الزيارة وأرسل تحياتي لشعب الدقهلية العظيم . 

لينك البث المباشر 

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