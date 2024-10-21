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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري كرة القدم النسائية.. الزمالك يفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف

دوري كرة القدم النسائية
دوري كرة القدم النسائية
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فاز الفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من، أليس أوياه أوجيبي، وياتوندي أتنوكي فاچوبي.

قدمت لاعبات الزمالك مباراة رائعة منذ الدقائق الأولى، وصنع الفريق أكثر من فرصة محققة أمام مرمى أصحاب الأرض، ونجحت أليس أوياه أوجيبي في تسجيل الهدف الأول للأبيض، وقبل أن تسجل زميلتها ياتوندي أتنوكي فاچوبي الهدف الثاني، كما أهدرت اللاعبات أكثر من فرصة محققة أمام مرمى المقاولون العرب.

ويقود فريق الزمالك كل من، عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، ياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، شيرين محمد مديراً إدارياً، سيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً.

الزمالك المقاولون العرب الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز